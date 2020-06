Geldboete van 2.800 euro na zware voet in bebouwde kom Koen Baten

02 juni 2020

15u58 0 Dendermonde Politierechter Peter D’Hondt heeft een man met een zware voet veroordeeld tot een fikse geldboete. De man reed maar liefst met een snelheid van 110 kilometer per uur in een zone 50.

De feiten speelden zich af op de Steenweg van Aalst in Dendermonde. Daar haalde de man met zijn Volkswagen Touareg een zeer hoge snelheid. Het was een ploeg van de Federale politie die de man kon staande houden en hem confronteren met de feiten. “Mijn cliënt was verstrooid op het moment van de feiten, hij heeft er geen weet van waarom hij zo hard reed op dat moment", klinkt het. De bolide van de man is alleszins intussen al opnieuw verkocht. Het leverde de man naast zijn geldboete ook een rijverbod van 75 dagen op en hij moet zijn theoretisch rijbewijs opnieuw afleggen alvorens hij terug kan rijden.