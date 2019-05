Geldboete van 1.000 euro en rijverbod na fikse snelheidsovertreding Koen Baten

21 mei 2019

15u33 0

Lieven D. is door politierechter Peter D'hondt veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro na een fikse snelheidsovertreding. De man reed op 10 oktober 2017 met een snelheid van maar liefst 96 kilometer per uur in plaats van 50 kilometer per uur op de Steenweg naar Wetteren in Schoonaarde. De feiten gebeurden om 20 uur ‘s avonds en op dat moment was er geen verkeer aanwezig op de anders drukke Steenweg. “Het valt niet goed te praten, maar ik vraag u om mild te zijn voor mijn cliënt, hij beseft dat het fout was”, aldus zijn raadsman. Naast de fikse geldboete kreeg de man ook nog een rijverbod van 35 dagen opgelegd.