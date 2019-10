Geldboete en rijverbod voor fikse snelheidsovertreding op Mechelsesteenweg Koen Baten

22 oktober 2019

12u18 1 Dendermonde Nadia S. uit Bornem stond vandaag terecht voor de politierechtbank in Dendermonde na een fikse snelheidsovertreding op de Mechelsesteenweg in Dendermonde. De vrouw reed maar liefst met een snelheid van 97 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 per uur.

De feiten vonden ‘s nachts plaats op 7 maart 2019 in de richting van het centrum van Dendermonde. S. was net op weg naar Aalst om daar een vriendin af te gaan zetten. De vrouw besefte dat het fout was. “Ik wil hier niet meer opnieuw staan, ik besef dat de snelheid veel te hoog lag", klonk het.

Het leverde haar een geldboete op van 1.600 euro en 35 dagen rijverbod.