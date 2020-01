Geheugenrevalidatie bij dementie van geheugenkliniek Sint-Blasius als enige centrum in provincie erkend door Riziv Nele Dooms

22 januari 2020

15u15 3 Dendermonde De geheugenkliniek van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde kan een geheugenrevalidatieprogramma voor mensen met beginnende dementie blijven aanbieden. Het programma is het enige in Oost-Vlaanderen waarvoor de erkenning van het Riziv verlengd is tot eind 2021.

“Dementie kunnen we niet tegenhouden”, zegt dokter Erwig Van Buggenhout. Hij is neuroloog en één van de drijvende krachten achter de geheugenkliniek. “Maar de draagkracht van mensen kunnen we wel verhogen. Daar draait ons programma van de geheugenkliniek, dat zich zowel richt tot patiënten als mantelzorgers, rond. We luisteren naar de vragen van de patiënt en mantelzorger en geven praktische tips en emotionele ondersteuning.”

De geheugenrevalidatie bestaat uit 25 sessies gespreid over twee jaar met een psycholoog, een ergotherapeut en een sociaal verpleegkundige. Een ergotherapeut bezoekt ook de patiënt thuis, om mee in te schatten wat nodig is voor een goede veiligheid en voor de dagelijkse activiteiten. Patiënten jonger dan 65 jaar hebben recht op 35 sessies.

Het geheugenteam werkt ook samen met andere organisaties, zoals het expertisecentrum Meander, dat praatgroepen en workshops aanbiedt. Kinesitherapeuten kunnen thuis met de patiënt bewegingsoefeningen doen die het geheugen en de hersenfuncties versterken. De gezinshulp kan het geheugen ondersteunen door samen te koken of boodschappen te doen. Ook de huisarts wordt betrokken.

“Het doel is om mensen toe te laten zo lang mogelijk thuis te leven, zelfredzaam en met het beste levenscomfort”, zegt Van Buggenhout. “We trainen het geheugen, het plannen, het spreken, het logisch nadenken en het handelen. Alles op maat.”

Info: www.azsintblasius.be.