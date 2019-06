Geena Lisa brengt Yasmine in Jardin Creole Nele Dooms

21 juni 2019

Le Jardin Creole, de zomerse pop-upbar van café Cour et Jardin in hartje Dendermonde, heeft op zondag 23 juni Geena Lisa op het podium staan. Zij brengt met ‘Zo is er maar één’ een eerbetoon aan Yasmine. Op 25 juni zal het immers exact tien jaar geleden zijn dat zangeres Yasmine stierf. Ze leeft verder in haar prachtig repertoire van liedjes. Geena Lisa heeft een programma samengesteld met de klassiekers van Yasmine, maar ook onbekendere songs. De line-up is sober en akoestisch. Geena Lisa zingt, aangevuld met percussie, piano en akoestische gitaar. Het concert begint om 20 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro. Le Jardin Creole bevindt zich aan de Kerkstraat in Dendermonde. Iedereen is welkom. Info: www.couretjardin.be.