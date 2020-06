Geen zorgen om handhygiëne in Kleuterschool ORC Pijnderslaan dankzij mobiele wastafeltjes op maat Nele Dooms

02 juni 2020

Dendermonde In het kleuterschooltje van het Oscar Romerocollege aan de Pijnderslaan in Dendermonde laten ze niets aan het toeval over. Bij de heropstart van de school beschikken ze daar over handige mobiele wastafeltjes op maat. "Hier wordt veelvuldig handen wassen geen probleem", klinkt het.

Net zoals in alle andere scholen in Vlaanderen, waren ook in de wijk Keur bij het Oscar Romerocollege weer kleutertjes welkom. Aan de schoolpoort in de Pijnderslaan zorgde het voor heel wat enthousiasme bij de kindjes en wat extra emoties bij de juffen. Zorgen om handhygiëne hoeven ze zich hier alvast niet te maken. Er staan immers extra wastafeltjes ter beschikking.

“Personeel van de technische dienst van de scholengroep Oscar Romero Scholen hebben extra handige mobiele wastafels op maat in elkaar gestoken”, zegt veiligheidsadviseur Herman Vermeiren. “In dit schooltje voldeed het huidige sanitair immers niet om aan de eisen van veelvuldig handen wassen tegemoet te komen. Nieuwe inox wastafels aanschaffen, was budgettair niet haalbaar. Daarom moesten we creatief aan de slag en inspelen op de handigheid van onze techniekers.”

Oscar Romero Scholen is een grote scholengemeenschap met 14 basisscholen en een secundaire school. “Onze technische dienst springt bij waar het kan en waar de noden het grootst zijn”, zegt Vermeiren. “In de toekomst zullen nog meer basisscholen bediend worden. Ondertussen hopen we dat de minister van onderwijs budget zal voorzien om deze extra uitgaven voor de coronamaatregelen te compenseren.”