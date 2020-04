Geen Ros Beiaardtriatlon in 2020, editie 2021 ligt wel al vast Nele Dooms

15 april 2020

15u52 4 Dendermonde Er zal dit jaar geen Ros Beiaardtriatlon in Dendermonde plaatsvinden. Dat is nochtans jaarlijkse traditie, maar het coronavirus steekt stokken in de wielen. Een datum voor volgend jaar ligt wel al vast: 9 mei 2021.

Het regent sluitingen en afgelastingen wegens de coronacrisis en ook de organisatoren van de Ros Beiaardtriatlon in Dendermonde ontsnappen daar niet aan. Het sportieve evenement, waarbij in de binnenstad van Dendermonde wordt gelopen, gezwommen en gefietst, zou normaal op 10 mei 2020 plaatsvinden. Sportorganisatie Venga meldt de annulatie. “Dit evenement laten plaatsvinden, zou niet verstandig en onverantwoord zijn”, zegt Raf Delagaye van Venga. “We willen de gezondheid van onze atleten en supporters niet in gevaar brengen. Alle atleten krijgen hun inschrijvingsgeld terug.”

Een volgende Ros Beiaardtriatlon zal plaatsvinden op 9 mei. De nieuwigheden die de organisatoren normaal voor dit jaar voorzagen, zullen dan ingevoerd worden. Zo worden For Funreeksen voor volwassenen voorzien. Die categorie moet meer recreatieve atleten aanmoedigen om mee te doen. 2021 zal ook een eerste editie voor G-sporters zijn. Sportievelingen met een fysieke of mentale beperking krijgen extra ondersteuning. Vorig jaar waardeerde Venga al de jeugdreeks op. “We willen graag zoveel mogelijk mensen motiveren om deel te nemen”, zegt Delagaye. “We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we volgend jaar evenveel deelnemers en sponsors mogen verwachten.”