Geen reuzenstoet tijdens kermis, maar reuzen bezoeken wel ‘t Kraaiennest Nele Dooms

13 september 2020

13u23 0 Grembergen De jaarlijkse Septemberkermis in Grembergen gaat er heel bescheiden aan toe dit jaar, zonder Kermisdinsdag én zonder reuzenstoet. Maar toch toonden een aantal reuzen zich. Die gingen op bezoek in gemeentelijke basisschool ‘t Kraaiennest.

Het coronavirus steekt ook stokken in de wielen van de traditionele kermis in september in Grembergen. Die opent normaal gezien met een reuzenstoet, waarin meer dan twintig reuzen hun opwachting maken die allemaal geïnspireerd zijn op dorpsfiguren uit Grembergen. Maar door corona kunnen dergelijke optochten niet en dus bleven de reuzen in hun kot.

Alhoewel... niet allemaal. Het feestcomité en het reuzencomité maakten het immers mogelijk dat enkele reuzen een bezoek brachten aan de leerlingen van gemeenteschool ‘t Kraaiennest in de Rootjensweg. De kinderen zagen zo de allernieuwste reus ‘De Pastoor’, samen met de gekende reuzen van de Chiro. “Dat bezoek heeft ons heel veel plezier gedaan”, zegt juf Leen Van Keer. “De sfeer zat er goed in. De reuzen dansten voor ons en wij dansten voor hen. En zo beleefden we toch een beetje kermissfeer.”