Geen patiënten met corona opgenomen in ziekenhuis Koen Baten

22 juli 2020

11u58 0 Dendermonde Ondanks de stijgende cijfers van het nieuwe aantal coronagevallen blijft er in Dendermonde voorlopig goed nieuws komen vanuit het ziekenhuis. Op dit moment zijn er nog altijd geen nieuwe patiënten met corona opgenomen op de COVID-afdeling.

Over heel Vlaanderen stijgt het cijfer met nieuwe coronagevallen sneller dan verwacht. Ook in Dendermonde zijn al enkele vaststellingen gedaan. Het goede nieuws is dat niemand van de besmette personen voorlopig in het ziekenhuis moet opgenomen worden. De COVID-afdeling blijft dus voorlopig leeg zonder patiënten.