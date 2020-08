Geen normale Septemberkermis, toch boekvoorstelling Filosoof van Haagem Nele Dooms

24 augustus 2020

15u17 2 Oudegem Een Septemberkermis zoals ze dat in Oudegem gewend zijn, komt er dit jaar niet door de coronacrisis, maar de boekvoorstelling van De Filosoof Van Haagem zal wel plaatsvinden. Wie er bij wil zijn, moet zijn plaatsje in Da Brourij reserveren.

Het is Yves Heymans die de roman ‘De Filosoof van Haagem’, het boek dat Jef Scheirs in 1928 scheef en Oudegem nationale bekendheid gaf, nieuw leven inblaast. Heymans zorgde voor een actualisering van het verhaal, maar bleef wel trouw aan de basis van het boek. De schrijver zorgde bovendien ook zelf voor illustraties. Het boek draagt hij op aan zijn grootvader Jef Lambrecht, de laatste burgemeester van Oudegem en duivenmelker zoals Titten, het hoofdpersonage in de roman.

Het boek komt uit vanaf 1 september. Een officiële voorstelling is gepland op vrijdag 4 september om 19 uur in café Da Brourij aan de Ouburg in Oudegem, in aanwezigheid van burgemeester Piet Buyse, Titten (Freddy Baten), Naten (Pierre Van den Berghe), de 3 Patatjes Lauren, Vic en Emma en de kleinkinderen van Jef Scheirs. Aanwezigen kunnen Filosofenbrier proeven en hun boek laten signeren. Een plaats reserveren of het boek bestellen kan via www.studio-yvio.be of in café Da Brourij. Het boek kost 15 euro. Er is ook een luxeversie te verkrijgen, waarbij het boek verpakt is in een jute patatjeszak met een flesje Filosofenbier en een Patatje-sleutelhanger.