Geen livestream van gemeenteraad, maar wel audiofragmenten op stedelijke website Nele Dooms

05 december 2019

18u04 2 Dendermonde Binnenkort zullen audiofiles van de bijeenkomsten van de gemeenteraad in Dendermonde op de stedelijke website terug te vinden zijn. Dat heeft schepen Dieter Mannaert (CD&V) gezegd tijdens de jongste vergadering. In een livestream van de gemeenteraad wil de stad niet investeren.

Oppositieraadslid Illy Tasatan (Open Vld) lanceerde tijdens de jongste gemeenteraadszitting het voorstel om in de toekomst voor een livestream te zorgen van de vergaderingen. “Zo kunnen inwoners van Dendermonde wat hier allemaal gezegd wordt thuis live volgen en horen”, zegt ze. “Het is een manier om de afstand tussen politiek en burger te verkleinen.”

Het schepencollege ziet zo’n project echter niet zitten. “Een raming leert dat dit ons al snel 50.000 euro zou kosten, met daarbovenop ook nog eens extra personeelskost”, zeg schepen Dieter Mananert. “Dat is veel te veel geld, voor het bereik dat er maar is. In gemeenten en steden waar livestream bestaat, is het bereik van de bevolking doorgaans amper 0,10 procent.”

Wel ziet de stad heil in het beschikbaar maken van de geluidsopnames van de gemeenteraad. De vergaderingen worden immers elke maand opgenomen aan de hand van een audiosysteem. “Onze IT-dienst werkt er momenteel aan om die audiofiles te ontsluiten via de website”, zegt Mannaert. “Inwoners kunnen dan zo de vergadering herbeluisteren. Het zal zelfs mogelijk zijn bepaalde fragmenten op te vragen en zo gericht te luisteren.”

Een timing voor het project is nog niet gekend.