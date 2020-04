Geen lange wachtrijen in containerparken regio Dendermonde: “Registreren voor afspraken wérkt” Koen Baten

07 april 2020

12u08 19 Dendermonde De containerparken in en rond de regio Dendermonde zullen de komende dagen niet overspoeld worden door bezoekers. Dit komt dankzij een registratiesysteem online, waarbij de bezoekers een afspraak moeten maken alvorens ze langs willen komen. “De veiligheid van al onze werknemers blijft prioritair, en dankzij dit systeem kunnen we dit garanderen", zegt Dirk Abbeloos van DDS.

Het nieuws dat containerparken opnieuw mochten open gaan kwam er vorige week. Bij Verko in Dendermonde was het meteen alle hens aan dek. “Wij hadden een beetje een dubbel gevoel in het begin", aldus Abbeloos. “Het is geen essentiële verplaatsing, en de veiligheid voor onze werknemers en iedereen blijft prioritair", klinkt het.

Het bedrijf heeft daarom een registratiesysteem op poten gezet, waardoor er nooit wachtrijen zijn en de veiligheid gegarandeerd is. “Zonder dit systeem waren wij nooit open gegaan", geeft Dirk toe. “De afspraken voor de komende dagen zijn gemaakt, en tot donderdag zit de agenda al zeker vol in alle containerparken, maar daarna is er nog ruimte om langs te komen. Hoe dan ook vragen wij om voorzichtig te zijn en blijft de algemene regel om in uw kot te blijven erg belangrijk. Wij willen geen stormloop op onze containerparken waardoor onze werknemers in gevaar zouden komen", aldus Abbeloos.