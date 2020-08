Geen kermissen tot eind september: “Gezondheid van bezoekers en kermisuitbaters is prioritair” Nele Dooms

04 augustus 2020

15u25 2 Dendermonde Er zullen tot eind september geen kermissen plaatsvinden in Groot-Dendermonde. Dat heeft het stadsbestuur beslist op advies van de Veiligheidscel van de stad. Aanleiding zijn het stijgende aantal coronabesmettingen.

Een paar weken geleden besliste het stadsbestuur van Dendermonde nog dat de komende kermissen in de zomer en najaarsperiode zouden mogen plaatsvinden. De jaarmarkten werden wel allemaal geannuleerd. Voor de kermissen betrof het Dendermonde Kermis in het centrum eind augustus en in september in Oudegem, Sint-Gillis, Grembergen, Schoonaarde en Baasrode. Maar door een nieuwe beslissing worden ook deze kermissen nu allemaal geannuleerd.

“De huidige cijfers die een stijging van het aantal coronabesmettingen vertonen, maken dat we de eerdere beslissing moesten herzien”, zegt waarnemend burgemeester Marius Meremans (N-VA). “De statistieken zijn echt niet goed en om de strijd met het virus te winnen, kunnen we niet anders dan streng zijn. We willen als lokaal bestuur waakzaam blijven en nemen hierbij liever geen risico’s. We beseffen dat dit een extra tegenslag is voor de kermisuitbaters, maar de gezondheid van de bezoekers en de kermisuitbaters is prioritair.”

Ook grootschalige evenementen die gekoppeld zijn aan een kermis of jaarmarkt kunnen niet doorgaan. Verschillende feestcomités onderzoeken of kleinere en veilige feestconcepten haalbaar zijn. De definitieve kermisprogramma’s worden bekendgemaakt van zodra alle details gekend zijn. Het stadsbestuur doet bovendien nog eens een warme oproep naar alle inwoners om de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften correct te blijven naleven: veel handen wassen en afstand houden dus.