Geen Katuit met dansende reuzen, wel een leuke video Nele Dooms

10 augustus 2020

16u51 5 Dendermonde Dat de jaarlijkse reuzenommegang Katuit in Dendermonde deze zomer niet zal doorgaan, was al langer gekend. Toch zal de dag niet helemaal onopgemerkt voorbij gaan. Alle Dendermondenaren kunnen die laatste donderdag van augustus hun steentje bijdragen om een leuke video te maken.

Katuit is traditioneel hét hoogtepunt van de zomer in Dendermonde. Normaal gezien zou de reuzenommegang dit jaar plaatsvinden op donderdag 27 augustus, maar daar steekt de coronacrisis een stokje voor. Resultaat is dat Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath in hun kot blijven, de Hollandse Kazerne dus.

Maar er zal die 27ste augustus toch iets te beleven zijn. De stad roept iedereen op om mee te werken aan een leuke video. “Op de dag waarop de stoet normaal gezien zou plaatsvinden, maken we de leukste video die er ooit in Dendermonde is gemaakt”, klinkt het. “Het moet een filmpje worden waar plezier en verbondenheid vanaf spatten. Zo kan iedereen apart-maar-toch-samen thuis Katuit vieren.”

Iedereen kan één of meerdere stukjes video opnemen met zijn huisgenoten, vrienden of familie. Die stukjes zullen op het einde van de dag samengevoegd worden tot een video. Wie wil meedoen, kan zich vooraf inschrijven en krijgt de bewuste donderdagochtend een briefing om mee aan de slag te gaan om leuke opnames te maken. Deadline voor het insturen van de filmpjes is 16 uur. Info: www.dendermonde.be/product/4249/katuit-movies.