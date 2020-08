Geen Katuit, maar stad roept op om huizen massaal te bevlaggen Nele Dooms

25 augustus 2020

17u56 0 Dendermonde Geen dansende reuzen Mars, Indiaan en Goliath in Dendermonde deze zomer door de coronacrisis, maar het stadsbestuur wil toch voor wat feestelijke sfeer zorgen. Het roept daarom alle inwoners op om massaal de huizen te bevlaggen.

De Dendermondse Reuzenommegang Katuit zou dit jaar normaal plaatsvinden op donderdag 27 augustus. Maar het coronavirus zorgt ervoor dat Mars, Indiaan en Goliath op stal blijven in de Hollandse Kazerne. “Toch willen we er voor zorgen dat Dendermonde ondergedompeld wordt in rood en wit”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Het zou fantastisch zijn als iedereen een vlag van onze stad ophangt aan de voorgevel. Op deze manier worden de straten versierd en is er toch een ‘ommeganggevoel’.”

De stadsbestuur roept iedereen op om vrienden, familie en buren te overtuigen om mee te doen om de stad in te kleuren met de stadskleuren rood en wit. Gezinnen, vriendengroepen en bubbels kunnen overigens een eigen digitale Katuit maken via “Katuit Movies”. Wie dat wil, kan hiervoor filmpjes insturen op donderdag 27 augustus. De volgende Katuit zal plaatsvinden op donderdag 26 augustus 2021.