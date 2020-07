Geen Jazz in het Park, maar wel Plein Air Jazz met twee optredens Nele Dooms

14 juli 2020

17u28 0 Dendermonde De jaarlijkse Jazz in het Park, traditie op de Nationale Feestdag 21 juli in Dendermonde, is dit jaar geannuleerd door de coronacrisis. Maar de Honky Tonk Jazzclub zorgt wel voor een alternatief. Dat is Plein Air Jazz.

Het coronavirus houdt de Honky Tonk Jazzclub en het Dendermondse stadsbestuur niet tegen om de nationale feestdag toch te vieren met een goeie dosis jazz. Op dinsdag 21 juli vindt daarom “Plein Air Jazz” plaats. De naam heeft het evenement te danken aan het plein naast het Jazzcentrum waar het plaatsvindt. Liefhebbers kunnen er in open lucht van twee steengoede jazzgroepen van eigen stal genieten.

Om 11 uur treedt de New Orleans Train Jazz Band op. De roots van deze band liggen in Dendermonde, waar de leider van de band trombonist Lajos Van Peteghem medestichter was van de Jeggpap New Orleans Jazz Band. De band is al meer dan 40 jaar het huisorkest van de Lokerse Jazzclub en van de Honky Tonk Jazzclub. De revival jazz uit New Orleans is de rode draad van hun repertoire, aangevuld met swingnummers.

Om 15 uur brengt de Belgische crooner Jean Van Lint een “Tribute to Frank Sinatra”. Deze laatste was één van de meest invloedrijke entertainers van de twintigste eeuw. Hij zorgde voor een repertoire vol onvergetelijke nummers zoals The Lady Is A Tramp, Strangers In The Night, My Way en Fly Me To The Moon. Van Lint brengt de muziek van Frank Sinatra weer tot leven en geeft er zijn eigen “touch” aan geeft. Hij krijgt daarbij de hulp van een swingend jazzkwartet.

De beide concerten zijn gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Info: www.jazzcentrumvlaanderen.be.