Geen Halfoogst-kermis en Proche rommelmarkt in augustus Nele Dooms

19 mei 2020

18u13 0 Dendermonde De zomer in Grembergen zal dit jaar voorbij gaan zonder de traditionele Halfoogst-kermis en bijhorende Proche rommelmarkt in augustus. De organisatoren hebben beslist het gebeuren uit te stellen tot volgend jaar.

“Onze aloude kermis rond 15 augustus wordt een jaartje op non-actief gezet”, zegt Marc De Koning van de Halfoogst-kermis. “Door de coronamaatregelen kunnen wij geen kermis organiseren die de social distancing van 1,5 meter kan garanderen. De bekende rommelmarkt, die dit jaar zijn 31ste editie zou kennen, lokt ieder jaar duizenden mensen en daar is het zeker niet te doen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook de andere activiteiten die voorzien waren, zoals jogging, reuzenstoet met gouden oogstworp en wielerwedstrijd, zijn evenementen waar altijd veel volk op afkomt.”

Ook de activiteiten die jaarlijks in de rand van de kermis worden georganiseerd worden geannuleerd. “De gezondheid van de deelnemers, bezoekers en kermisbestuur is onze grootste bezorgdheid”, klinkt het. “Niets is triestiger dan een bloeiende kermis af te blazen, maar de gezondheid van iedereen is belangrijker.”

De organisatoren zullen dit jaar dan ook niet rondgaan in de buurt om sponsorgeld op te halen. “Volgend jaar, als alles weer zijn normale draai kent, zullen onze bestuursleden wel opnieuw aankloppen om onze mooie en gewaardeerde kermis te steunen”, zegt De Koning. “We zijn er van overtuigd dat volgend jaar de kermis met halfoogst weer een hoogtepunt zal worden en dat er dubbel zoveel zal gevierd worden.”