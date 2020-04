Geen groot feest voor 100ste verjaardag Rosine, maar familie en buren zorgen voor verrassing: “Knuffels en kussen zijn voor later” Nele Dooms

21 april 2020

13u14 18 Dendermonde Het had een groot feest moeten worden samen met de hele familie, de 100ste verjaardag van Rosine De Donder uit de Veerstraat in hartje Dendermonde. Maar door de coronacrisis viel dat in het water. Familie en buren zorgden dan maar voor een alternatief om de eeuweling een verjaardag om nooit te vergeten te bezorgen. Naast applaus, ballonnen en bloemen, kwam daar zelfs een accordeonspeler aan te pas. Rosine was zichtbaar aangedaan. “De knuffels en kussen zijn voor later”, zei ze dankbaar.



Elke tien jaar houdt Rosine De Donder een groot feest. Dat was zo op haar 70ste, haar 80ste en haar 90ste en dat had het ook moeten worden op haar 100ste. Zaal Mariakring was geboekt voor een familiefeest dat alle voorgaande moest overtreffen. Want 100 worden, dat is toch heel bijzonder. “De voorbije jaren heb ik bij elk feestje gezegd dat het allicht het laatste zou zijn”, zegt Rosine. “Maar kijk, we zitten toch aan een 100ste verjaardag. Dat ik die kaap bereik, is te danken aan echtgenoot Henri (91). Althans, dat zegt hij toch zelf zo graag dat het dankzij hem is dat ik 100 word.” (lacht)

Omdat een groot feest in Zaal Mariakring niet toegelaten is door de coronacrisis, vonden familie en buren van Rosine een andere manier om haar voor het eeuwfeest in de bloemetjes te zetten. Klokslag 12 uur dinsdagmiddag mocht de kranige 100-jarige op een stoel voor haar woning in de Veerstraat, die versierd was met ballonnen en vlagjes, gaan zitten. Alle buren stonden buiten om de jarige een luid applaus te geven. Ook enkele familieleden, met achterkleinkinderen, waren van de partij. “Happy birthday to you”, klonk het al zingend. Rosine was er zichtbaar door aangedaan.

Rosine woont al heel haar leven in de Veerstraat. Haar ouders waren jarenlang schippers, maar begonnen uiteindelijk een café in de straat. Dat werd ondertussen afgebroken voor de aanleg van de Noordlaan, maar Rosine koos ervoor om elders in de Veerstraat een woning te kopen. “Ik woonde er met mijn eerste man, die werkzaam was bij de spoorweg en veel te jong overleed toen hij tussen twee treinstellen terecht kwam en verongelukte”, vertelt ze. “Twee kinderen hadden we samen. Later hertrouwde ik met Henri en kwamen er nog eens twee kinderen bij.”

Ondertussen zijn er ook zes kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. Voor elk van hen kreeg Rosine dinsdag een kleurrijk bloemetje overhandigd. “Door de coronatijden is het alles wat mogelijk is”, zegt Jern, één van de familieleden. Hij regelde speciaal voor de verjaardag een accordeonspeler die ‘Zie ik de lichtjes van de Schelde’ kwam spelen. “Rosine en Henri trekken goed hun plan. Ze hebben zelfs recent internet in huis gehaald om te kunnen skypen. Eén dochter heeft immers een beperking en verblijft in een instelling in Antwerpen. Normaal vond elke zondag een bezoek plaats, maar dat mag nu niet. Via Skype houden ze nu contact.”

Rosine liet zich de aandacht welgevallen en genoot enorm van de verjaardagswensen die ze vanop afstand in ontvangst mocht nemen. “Zo is het toch wat feest ondanks die corona”, zegt ze. “En die kussen en knuffels, die zal ik later wel krijgen. Daar hou ik iedereen aan.”