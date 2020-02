Geen gewonden nadat auto aangereden wordt in de flank Koen Baten

15 februari 2020

14u05 8 Dendermonde Op de Oudegemse Baan, ter hoogte van de Berkestraat in Oudegem, is zaterdagochtend een aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Een lichte bestelwagen werd er in de flank aangereden door een ander voertuig.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur ‘s ochtends. Een wagen kwam uit de Berkestraat en merkte vermoedelijk het andere voertuig te laat op. De lichte bestelwagen werd aangereden in de flank en raakte zwaar beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan schoon te maken. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De verkeershinder bleef beperkt, omdat de Oudegemse Baan toch al afgesloten was even verderop omwille van wegenwerken.