Geen gewonden bij aanrijding tussen drie voertuigen Koen Baten

11 september 2020

19u10 0 Baasrode Bij een ongeval in de Rosstraat in Baasrode zijn drie voertuigen zwaar beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde na een inhaalmanoeuvre. Alle drie de voertuigen moesten getakeld worden. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.15 uur. Een wagen stond in de Rosstraat, klaar om af te slaan om de oprit op te rijden. Een voertuig dat achterop kwam haalde het voertuig in net op het moment dat er een tegenligger aankwam. Deze probeerde de aanrijding nog te vermijden maar slaagde hier niet meer in waardoor het toch tot een aanrijding kwam. Niemand raakte gewond, maar alle voertuigen waren niet meer rijvaardig.

De Rosstraat werd een tijdje afgesloten waardoor het verkeer plaatselijk moest rondrijden.