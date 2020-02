Geen geklungel aan slagboom meer: nieuwe parkeerautomaat voor parking ziekenhuis Sint-Blasius Nele Dooms

06 februari 2020

16u53 2 Dendermonde Het is gedaan met geklungel aan de slagboom van de parking van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius aan de Kroonveldlaan. Het ziekenhuis heeft een nieuw parkeersysteem. Dat werkt voortaan met nummerplaatherkenning.

Voor bezoekers aan het ziekenhuis was in het verleden volgende situatie niet vreemd: een file aan de slagboom om de parking weer af te rijden omdat een bestuurder moeilijkheden heeft met zijn betaalticket en de slagboom daardoor niet omhoog gaat. Dergelijke omstandigheden moeten voortaan tot het verleden behoren. Het ziekenhuis heeft immers nieuwe slagbomen in gebruik genomen.

“Die werken volledig met nummerplaatherkenning”, zegt communicatiemedewerker Ingrid Baert. “Deze ingreep moet het comfort voor patiënten en bezoekers verhogen. Dankzij de nummerplaatherkenning zal de slagboom automatisch openen, als de patiënt of bezoeker zijn ticket aan de automaten in het ziekenhuis gevalideerd heeft bij zijn vertrek. Die bezoeker moet dat ticket vanaf nu niet meer aan de slagboom in een automaat steken. De slagboom zal, op basis van de nummerplaat, vanzelf openen. Zo zal het uitrijden veel sneller verlopen en worden files aan de slagbomen vermeden.”

Het ziekenhuis verwacht dat de nummerplaatherkenner 90 procent van de nummerplaten zal kunnen inlezen. Als het systeem de nummerplaat toch niet herkent bij in- of uitrijden kan men, net zoals vroeger, het gevalideerde ticket wel nog aan de uitrit aanbieden. De directie benadrukt dat de registraties van de nummerplaten alleen maar voor de slagbomen gebruikt zal worden. Zo blijft de privacy gewaarborgd. Gratis in- en uitrijden binnen de 30 minuten blijft onveranderd.