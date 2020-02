Geen frisse duik voor IJsberen in vijver Olympos door stormweer Nele Dooms

09 februari 2020

14u32 0 Dendermonde De komst van storm Ciara speelt ook de Dendermondse IJsberenclub parten. Normaal gezien hadden zij zondag hun jaarlijkse IJsberenfestival op het programma staan.

Voor de 42ste keer zouden ijsberen, liefhebbers van koud water om in te zwemmen, van over heel het land verzamelen aan zwembad Olympos om daar in de vijver van het Kalendijkgebied te springen. Maar het festival werd geannuleerd. “Vanwege het stormweer hebben de waarnemend burgemeester Leen Dierick, de brandweer van Dendermonde en de veiligheidscoördinator van de stad rood licht gegeven”, zegt Yorick De Plecker van de Dendermondse IJsberen. “Door de rukwinden is het niet verantwoord om een activiteit als deze in open lucht te laten plaatsvinden. Er worden geen risico’s genomen met de over de vijver hangende bomen.”

Maatregelen

De Dendermondse IJsberen zullen het festival nu naar een andere datum verplaatsen. Welke dag dat wordt, is nog niet beslist. Het Dendermondse stadsbestuur roept ondertussen de inwoners van de stad ook op om voorzorgen te nemen tegen de storm, met voorspelde hevige rukwinden tot 120 kilometer per uur. “Maak alles vast wat met de wind kan meegevoerd worden”, klinkt het. “Sluit ramen en deuren, ga enkel buiten als het moet en parkeer voertuigen niet in de buurt van bomen.” Wie schade heeft, vindt op www.zoneoost.be de nodige meldingsformulieren. Ook het noodnummer 1722 is geactiveerd voor niet-dringende interventies.