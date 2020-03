Geen Flanders Open Rugby tijdens Pinksterweekend in mei: DRC verschuift event naar eind augustus Nele Dooms

29 maart 2020

13u05 26 Dendermonde Eén na één worden organisatoren van grote en kleine evenementen getroffen door de huidige coronacrisis en ook de Dendermonde Rugbyclub DRC ontsnapt daar niet aan. Met spijt in het hart is daar een nieuwe datum gezocht voor de Flanders Open Rugby. Het grote topevent zal niet in mei tijdens het Pinksterweekend plaatsvinden, maar pas in augustus.

De Flanders Open Rugby is jaarlijks één van de grootste evenementen die Dendermonde kent. Van over heel de wereld zakken dan meer dan honderd rugbyteams af naar de sportsite in Sint-Gillis-Dendermonde om het er tegen elkaar op te nemen. Tegelijk koppelt DRC aan het sportief gebeuren ook een groot festival met diverse podia. In 2020 zou de FOR normaal gezien plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend in mei, exact één weekend na de Ros Beiaardommegang in Dendermonde. Ook over die ommegang werd vorige week beslist dat hij uitgesteld wordt.

“Hetzelfde hebben we nu noodgedwongen moeten beslissen voor de Flanders Open Rugby”, zegt tornooidirecteur Mario Zaman. “We hebben lang gehoopt dat dit evenement nog te redden zou zijn als de coronacrisis tijdig bedwongen wordt. Maar het ziet er steeds meer naar uit dat dit geen haalbare kaart is. Ook de Belgische Rugbybond heeft de competitie beëindigd en verbiedt wedstrijden en tornooien tot 30 juni 2020. De FOR-organisatie kan zich hier in vinden en steunt deze beslissing. Het zou niet correct zijn de FOR wel te laten doorgaan dan. We stevenden nochtans af op een recordaantal deelnemende rugbyteams van over de hele wereld.”

Maar het is net omdat op de FOR bezoekers van over de hele wereld samenkomen, dat een annulatie voor mei zich opdrong. “Er zijn zoveel landen in deze crisis betrokken”, zegt Zaman. “Wat gaan bijvoorbeeld de reisadviezen nog brengen de komende maanden? Niemand die het weet. We beseffen dat er teleurstelling is. Die is er bij ons ook. Maar we moeten denken aan ieders gezondheid en veiligheid. Het is absolute prioriteit die niet in gevaar te brengen.”

De Flanders Open Rugby wordt dus uitgesteld. Het evenement zal nu plaatsvinden zo ver mogelijk van de oorspronkelijke datum in mei vandaan, in het weekend van 21, 22 en 23 augustus. “In september begint de Benecup, waar ook DRC aan deelneemt. Een datum dan, was dus geen optie”, zegt Zaman. “Daarom kozen we voor eind augustus. Dat is ook afgetoetst bij al onze leveranciers of ze ons op die datum konden bedienen. Dat is in orde. Nu is de communicatie naar de ingeschreven teams gestart. Het wordt een beetje afwachten hoe zij reageren. Afhankelijk daarvan, wordt het mogelijks een iets afgeslankte FOR.”

Het thema van de Flanders Open Rugby blijft alleszins wel hetzelfde. Met de slogan “Medieval” krijgt de 27ste editie van het gebeuren een middeleeuws kader. “We kijken al uit naar bezoekers in maliënkolder, ridders en jonkvrouwen”, klinkt het.