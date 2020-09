Geen fiat voor nieuw woonproject UMA aan Krijgem: projectontwikkelaar trekt dossier weer in Buurtbewoners verheugd na protest, ontwikkelaar blijft in project geloven Nele Dooms

09 september 2020

15u28 0 Dendermonde Eigenlijk stond het dossier voor het nieuw woonproject UMA aan Krijgem voor een weigering op de agenda van de Dendermondse gemeenteraad, maar een beslissing is er niet genomen. De projectontwikkelaar trok de aanvraag immers zelf weer in, nadat de Afdeling Wegen en Verkeer zich eerder negatief uitsprak rond de mobiliteit. Omwonenden, die al massaal protesteerden tegen het project, reageren “verheugd”. Ontwikkelaar Springvis blijft echter geloven in het project.

Het nieuwe UMA-woonproject is voorzien in het gebied tussen Gentsesteenweg, Krijgem en Oude Dender, vlakbij het stadscentrum van Dendermonde. Projectontwikkelaars Springvis en Hero Construct plannen op een ruim drie hectare groot terrein 175 woongelegenheden, maar ook fiets- en wandelpaden, natuurspeelparken en een waterspeeltuin. Dat kunnen ze doen omdat dit gebied al decennia lang ingekleurd is als ‘binnenstedelijk woongebied’, bouwgrond dus. Voor een eerste fase van dit project, met verschillende appartementen, een kantoor, een brasserie en commerciële functies aan de kant van de Gentsesteenweg, werd in april een vergunningsaanvraag ingediend.

Een openbaar onderzoek leverde meer dan 400 bezwaren op. Omwonenden noemen het project “een aanslag op de huidige groene omgeving” en vrezen “extra verkeersdruk op wegen die nu al dagelijks vol zitten”. Als het van het schepencollege afhing, zouden de ontwikkelaars echter wel hun vergunning krijgen. Maar dat was buiten de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest gerekend. Die sprak een bindend negatief advies uit, zodat de stad geen vergunning kan verlenen. Volgens Wegen en Verkeer zou het project de verkeersdruk op omliggende wegen te erg doen toenemen.

Pauzeknop

Ondanks dat negatief advies belandde het dossier toch op de agenda van de gemeenteraad van september. Door het negatief advies van AWV kon er echter alleen een afkeuring komen. De projectontwikkelaars lieten het echter zo ver niet komen en trokken nog net voor de gemeenteraad hun aanvraag weer in. Daardoor is er dus (nog) geen fiat voor het UMA-project. Omwonenden reageren daar tevreden op. “Wij zijn verheugd dat AWV blijkbaar voet bij stuk heeft gehouden met haar negatief advies”, zegt Hans Michiels. “De negatieve impact op de mobiliteit op de Noordlaan en Gentsesteenweg, waar inwoners van Dendermonde, Appels, Oudegem, Mespelare, Schoonaarde en vele buurgemeenten zich dagelijks vastrijden, was ook voor ons één van de voornaamste pijnpunten. Als de ontwikkelaar een nieuw dossier indient, rekenen we erop dat het stadsbestuur zich deze keer kritischer zal opstellen en haar rol als beschermer van de levenskwaliteit, mobiliteit en open ruimte van haar stad ernstig neemt. We gaan ervan uit dat de stad het dossier zal toetsen aan de draagkracht van de omgeving en de echte noden van de Dendermondse bevolking. Tot dan pleiten wij ervoor om de pauzeknop in te drukken voor de site aan het Krijgem en de Tragel, zoals de stad aankondigde dat ze dat een jaar lang zou doen voor grote bouwprojecten in afwachting van een degelijke visie op bouwen.”

De ontwikkelaar is wel degelijk van plan een nieuwe aanvraag in te dienen. “Niet dat we aan het ontwerp zelf gaan sleutelen, maar we zullen AWV extra info bezorgen”, zegt Bert Belon van Springvis. “Daar waren we al mee bezig, maar een overleg met AWV viel te kort bij de gemeenteraad om het dossier nog volledig te krijgen. We willen vooral dat alle juist info rond de mobiliteitsstudie op tafel ligt, voor er een beslissing valt. We bezorgen AWV nu extra gegevens in afwachting van een nieuw advies bij de volgende aanvraag. Die gaan we in oktober indienen.”

Engagementen

Bij die extra info horen ook enkele extra engagementen rond zorgen voor meer verkeersveiligheid. “Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat de mobiliteit met dit project geen extra problemen zal opleveren, doen we zelf suggesties om bijvoorbeeld de aansluiting op de gewestweg beter en veiliger te organiseren”, zegt Belon. “Het gaat dan om infrastructurele aanpassingen. Het schepencollege heeft die in een recente vergadering meegenomen en ondertekend, zodat AWV ook dat in overweging kan nemen om haar advies opnieuw te bepalen. We geloven er dan ook in dat het goed kan komen met dit project.”

Volgens schepen van ruimtelijke ordening Marius Meremans (N-VA) blijft het schepencollege achter UMA staan. “We vinden dit een mooi en goed woonproject”, zegt hij. “Maar we kunnen niet om AWV heen.” Hoewel het dossier van de agenda van de gemeenteraad werd gehaald en er daardoor in principe geen debat toegestaan was, slaagde oppositieraadslid Niels Tas (sp.a) er toch in nog een sneer richting CD&V- en N-VA-coalitie te sturen. Hij maakte de vergelijking met het dossier van een nieuw woonproject aan de Lange Dijkstraat in Sint-Gillis, dat wel geweigerd werd na burenprotest. “Zonder ons voor of tegen dit UMA-bouwproject uit te spreken, is het bijzonder jammer dat het dossier Uma op een andere manier behandeld wordt dan dat van Sint-Gillis”, zei Tas. “Dat komt misschien omdat UMA toevallig niet in de achtertuin van coalitieleden ligt? We nemen daar akte van.”