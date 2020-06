Geen coronapatiënten meer op Intensieve Zorgen in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

14u33 5 Dendermonde Er verblijven geen patiënten besmet met het coronavirus meer op de dienst Intensieve Zorgen van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde. Dat blijkt uit een nieuwe update van de cijfers.

Momenteel verblijven er zes patiënten die besmet zijn met Covid-19 in het Dendermondse ziekenhuis. De voorbije dagen zat dit aantal lichtjes in de lift, nadat eerder het aantal fors gedaald was tot drie. Het ziekenhuis is nu wel vrij van de meest kritieke patiënten, want de laatste coronapatiënt op Intensieve Zorgen is er zopas ontslagen. Er zijn in het ziekenhuis al een tijdlang geen nieuwe overlijdens bij coronapatiënten opgetekend. Eén patiënt mocht het ziekenhuis verlaten omdat hij voldoende hersteld was.