Geen coronapatiënten meer in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

02 september 2020

16u07 0 Dendermonde De Covid-afdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is leeg. Er zijn geen patiënten met een besmetting meer opgenomen.

De dagelijkse update van cijfers in het Dendermondse ziekenhuis vertoont deze keer een 0. Momenteel verblijft er in het AZ Sint-Blasius geen enkele patiënt die besmet is met het coronavirus. Nadat eerder deze week al één van de twee opgenomen patiënten naar huis mocht wegens voldoende hersteld, volgde de voorbije 24 uur ook de nog enige overblijvende persoon. Ook die mocht weer naar huis wegens voldoende aan de beterhand. Er zijn momenteel ook geen “verdachte” patiënten opgenomen die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen maar nog wachten op de testresultaten.