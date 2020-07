Geen coronapatiënten in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

16 juli 2020

13u04 11 Dendermonde Voor het eerst in heel lange tijd verblijven er in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde geen coronapatiënten.

Het aantal opnames van patiënten die besmet zijn met het coronavirus is herleid tot nul. De laatste patiënt die de voorbije dagen in het Dendermondse ziekenhuis verbleef, is naar huis gestuurd, wegens voldoende hersteld. Dat betekent dat ook dat de corona-afdeling van Intensieve Zorgen leeg is. Er zijn in het ziekenhuis momenteel ook geen patiënten met symptomen van een mogelijke coronabesmetting die wachten op testresultaten. Het is van midden juni geleden dat het ziekenhuis op een bepaald moment geen coronapatiënten telde. Aanvankelijk werden in AZ Sint-Blasius drie Covid-afdelingen open gehouden. Momenteel is dat er maar eentje meer.