Geen Bloemencorso, toch beetje sfeer met leuke alternatieven Nele Dooms

06 september 2020

16u56 0 Sint-Gillis-Dendermonde Net zoals bij heel wat andere evenementen heeft het coronavirus ook stokken in de wielen gestoken van de jaarlijkse Bloemencorso in Sint-Gillis. Normaal zou de zeventigste jubileumeditie op zondag 6 september zijn uitgereden, maar het gebeuren werd geannuleerd. Toch vonden in de gemeente verschillende initiatieven plaats om toch voor wat sfeer te zorgen op wat anders een hoogdag voor Sint-Gillis is. “En ondertussen kijken we met dubbel enthousiasme uit naar de corso van 2021", klinkt het.

Het was een stralende dag zondag, met een zon aan een blauwe hemel. Zo’n dag die normaal gezien de Bloemencorso nog meer tot zijn recht laat komen, de wagens laat schitteren en duizenden toeschouwers naar Sint-Gillis lokt. Het had misschien zelfs een recordeditie kunnen worden, maar de bloemenwagens kwamen dit jaar niet voor de 70ste keer buiten. Ze werden zelfs niet gemaakt, want al maanden gelden werd beslist dat de corso door de coronacrisis niet kon plaatsvinden. Het verschil met vorig jaar kon niet groter zijn, zoals te zien is op onderstaande simulatie. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven.



Om de dag niet zomaar te laten voorbij gaan, zorgde het Corsocomité wel voor een bebloemd tafereel op het kerkplein van Sint-Gillis-Dendermonde. Leden van corsogroep Blozen maakten een groot bord met dahlia’s om voorbijgangers nu al uit te nodigen op de Bloemencorso van volgend jaar, zondag 5 september 2021. “Corso maken we samen!”, staat er op te lezen.

Hoop

“Het is een rare dag en hij voelt wat onwennig”, zegt Dieter Mannaert, voorzitter van het Corsocomité. “Normaal vierden we nu een jubileumeditie van onze bloemenstoet. En zou het een hoogdag en een feest van het verenigingsleven moeten zijn. In de plaats daarvan blijft het nu vrij stil en kunnen we alleen maar uitkijken naar 2021. Dat doen we wel met hoop, goesting en dubbel enthousiasme. Omdat Sint-Gillis niet klein te krijgen is en omdat de corso in ons hart zit.”

Dahlia’s

De bloemenwagens reden dan wel niet uit, toch waren er zondag overigens toch wel dahlia’s te spotten in Sint-Gillis. Dat was mede te danken aan corsogroep De Boonwijkvrienden. Die hadden zaterdag aan iedereen die dat wou boeketjes dahlia’s uitgedeeld, met bijhorende oproep om die zondag voor het raam te plaatsen. Heel wat inwoners van Sint-Gillis gingen een boeketje afhalen. “We wilden de mooie en bijzondere dag die de zondag van de corso normaal is, in de verf zetten”, zegt Wendy De Schrijver van De Boonwijkvrienden. “Daarom namen we dit initiatief. Om het de mensen makkelijk te maken zoveel mogelijk dahlia’s achter de ramen te plaatsen, stelden we zelf boeketjes samen. We hebben toch genoeg bloemen op ons veld die we nu niet voor de wagen moesten gebruiken.”

Dan was er nog de oproep van de Orde der Stalouders, die normaal de corso openen met hun Peirt van Sint-Gillis. Ook dat moest noodgedwongen op stal blijven, maar de leden van de Orde zelf hielden een kroegentocht langs de cafés in Sint-Gillis. Bovendien hadden ze alle inwoners gevraagd om hun huizen te bevlaggen met blauw en geel, de kleuren van Sint-Gillis, zoals dat anders ook met de corso gebeurt. “Ook ons voorstel om allemaal samen, ieder in zijn bubbel, om 15 uur het glas te heffen en te klinken op de bloemencorso, werd in Sint-Gillis goed opgevolgd”, zegt Tony Callaerts.

Keizerrijk

De oproep om samen te klinken kreeg onder andere op de Sint-Gillislaan gretig gehoor bij de buren. Zij stelden, coronaproof, een terras op ter hoogte van het vroegere Kasteel van Ramlot, om er samen iets te drinken. “De corsodag is ook voor ons altijd een hoogdag”, zegt Piet Pauwels. “We wilden dat vandaag toch niet zomaar laten passeren. Onze bedoeling was om Het Keizerrijk, de aloude benaming van het stuk Sint-Gillis tussen Brusselse Poort en Processiestraat, te laten herleven en gezellig samen iets drinken op terras. Het doet toch deugd om op een dag als deze toch wat vertier te hebben. En brengt de buren wat meer samen.”

Bloemenbier

Het Corsocomité had er overigens voor gezorgd dat wie dat wou met iets lekkers kon klinken. Samen met Brouwerij ‘t Kroontje werd het Corsobier gebrouwen. “Aanvankelijk was het de bedoeling om met dit bier het zeventigste jubileum van de bloemenstoet te vieren, maar het kan nu gebruikt worden om het verdriet van de annulatie te verdrinken”, zegt Tijl Op de Beeck. “Ons bloemenbier is een amberkleurig, troebel bier, een tripel van 7,5 procent alcohol. Het biertje beschikt over een fris en origineel boeket aan smaken. Wie het drinkt, proeft viooltjes, rozen, goudsbloem en korenbloem, met een zachte nasmaak. De interesse was alleszins groot want alles was in één week tijd uitverkocht. De bedeling had heel wat voeten in de aarde, maar we zijn erin geslaagd iedereen van zijn biertje te voorzien tegen zondag, zodat er mee geklonken kon worden tijdens het proostmoment om 15 uur. En het goede nieuws is dat we dit bier tegen de corso van volgend jaar opnieuw zullen brouwen.”