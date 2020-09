Geen Bloemencorso, maar dankzij Boonwijkvrienden wel dahliaboeketjes Nele Dooms

03 september 2020

14u57 0 Sint-Gillis-Dendermonde Corsogroep De Boonwijkvrienden pakt uit met een alternatief om een gemis aan de Bloemencorso dit weekend wat goed te maken. De wagenbouwers zorgen voor de bedeling van dahliaboeketjes. Die moeten zondag massaal voor de ramen in Sint-Gillis verschijnen.

Normaal gezien zitten de wagenbouwers van de jaarlijkse Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde vanaf vrijdag helemaal in de bloemen om hun wagens af te werken. Maar het zal door de coronacrisis stil blijven in Sint-Gillis-Dendermonde, want de corso is geannuleerd en dus moeten er ook geen wagens bebloemd worden. Voor De Boonwijkvrienden zit stilzitten tijdens wat normaal een “steekweekend” zou zijn er echter niet in. Zij pakken uit met een alternatief om het gemis aan de Bloemencorso toch enigszins goed te maken.

“We willen de mooie en speciale dag die de zondag van de corso normaal toch is, toch een beetje in de verf zetten”, zegt Wendy De Schrijver van De Boonwijkvrienden. “Daarom doen we een oproep naar de inwoners van Sint-Gillis om zondag zoveel mogelijk dahlia’s achter de ramen te plaatsen. Om het hen gemakkelijk te maken, zorgen we zelf voor de nodige dahliaboeketjes. We hebben toch genoeg bloemen op ons veld die we nu niet voor de wagen moeten gebruiken.”

Boeketjes afhalen kan op zaterdag 5 september. In ruil is een vrije bijdrage welkom. Liefhebbers kunnen tussen 10 en 12 uur en 14 en 18 uur terecht aan de Boonwijkstraat 9 in Sint-Gillis. Mailen is ook mogelijk naar boonwijkvrienden@gmail.com.