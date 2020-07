Geen bezoek meer aan de markten zonder mondmasker: stad legt verplichting op Nele Dooms

15 juli 2020

16u30 42 Dendermonde Wie in Dendermonde naar de markt wil gaan, zal vanaf nu een mondmasker moeten dragen. Het Dendermondse stadsbestuur legt die verplichting voortaan op. Dat zal ook gelden voor kermissen als die georganiseerd worden.

De wekelijkse maandagmarkt in Dendermonde-centrum, de markt op woensdag in Baasrode en de bloemenmarkten, overal wordt het dragen van een mondmasker verplicht vanaf nu. Zowel de marktkramers zelf als de bezoekers zullen een mondkapje moeten dragen.

“Door de uitbreiding van het aantal kramen is er minder plaats”, legt burgemeester Piet Buyse (CD&V) uit. “Daardoor ontstaat grotere drukte aan populaire kramen. Omdat de anderhalve meter afstand zo niet altijd gegarandeerd kan worden, verplichten we om ook op de markten een mondmasker te dragen. Ook op kermissen kan een drukte ontstaan en is het moeilijk om de afstand te bewaren. Dus laten we de maatregel ook hier gelden. We zijn bekommerd om de volksgezondheid en we rekenen op iedereen om de nieuwe richtlijn na te leven.”

De Dendermondenaars worden opgeroepen om bij een bezoek aan de markt zeker zelf hun mondmasker mee te brengen. Elke inwoner kreeg een gratis exemplaar in de brievenbus en de federale overheid stelt mondmaskers gratis ter beschikking via de apotheker. De mondmaskers zijn niet verplicht voor kinderen jonger dan twaalf. “We benadrukken wel dat een mondmasker een aanvullende bescherming is en iedereen de andere regels ook zeker moet blijven respecteren”, zegt Buyse. “Het gaat dan onder andere om handen wassen, afstand bewaren en contacten beperken.”