Geen bezoek in Aymonshof en Hof ter Boonwijk: enkele bewoners besmet met coronavirus Nele Dooms

03 augustus 2020

11u14 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur neemt extra maatregelen in haar OCMW-rusthuizen. In het Aymonshof en Hof ter Boonwijk blijken immers enkele bewoners besmet met het coronavirus. In woonzorgcentrum Sint-Vincentius zijn geen besmettingen, maar toch wordt ook daar bezoek beperkt.

Vorige week werd al duidelijk dat in het woonzorgcentrum Aymonshof drie bewoners besmet waren geraakt met het coronavirus. Dat bleek nadat alle bewoners getest waren. Ondertussen zijn ook alle bewoners van de rusthuizen Hof ter Boonwijk en Sint-Vincentius getest op Covid-19. Naast de drie besmette bewoners van het Aymonshof, testte ook een bewoner van Hof ter Boonwijk positief op het coronavirus. In woonzorgcentrum Sint-Vincentius werden geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

Naar aanleiding van de besmettingen, voert het stadsbestuur extra, nieuwe maatregelen in in de woonzorgcentra. In het Aymonshof en Hof ter Boonwijk is er momenteel geen bezoek meer toegelaten. In woonzorgcentrum Sint-Vincentius wordt bezoek beperkt. De familie van bewoners is op de hoogte gebracht van de concrete regeling.

Ook alle medewerkers van rusthuis Aymonshof werden ondertussen getest. Daar werden geen besmettingen vastgesteld. De medewerkers van de andere woonzorgcentra worden vandaag, maandag 3 augustus getest. Over een tiental dagen gebeurt dat voor alle personeel van alle OCMW-rusthuizen nog eens opnieuw.

“Het is in het belang van iedereen dat de maatregelen strikt worden opgevolgd om verdere besmetting te voorkomen”, benadrukt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “We vragen dat iedere bewoner en bezoeker zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. We stellen, samen met onze medewerkers, alles in het werk om deze situatie in de beste omstandigheden aan te pakken.”