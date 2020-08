Geen besmettingen meer in OCMW-rusthuizen, bezoekregeling weer aangepast Nele Dooms

14 augustus 2020

15u39 3 Dendermonde Er zijn op dit ogenblik geen coronabesmettingen meer in de OCMW-rusthuizen van de stad. Personen die een paar weken geleden positief testten, zijn opnieuw getest. Met negatief resultaat. De bezoekregeling in het Aymonshof, Hof ter Boonwijk en rusthuis Sint-Vincentius wordt opnieuw aangepast.

Eind juli werd duidelijk dat in het woonzorgcentrum Aymonshof drie bewoners besmet waren geraakt met het coronavirus. Daarop werden ook alle bewoners van de rusthuizen Hof ter Boonwijk en Sint-Vincentius getest op COVID-19. Daaruit bleek dat ook een bewoner van Hof ter Boonwijk positief testte op het coronavirus. Daardoor werd in beide rusthuizen geen bezoek meer toegelaten. In woonzorgcentrum Sint-Vincentius, waar geen besmettingen waren vastgesteld, werd bezoek beperkt.

Ondertussen werden de positief geteste personen opnieuw getest. De resultaten waren negatief, zodat er op dit ogenblik geen besmette personen meer in de rusthuizen zijn. Een algemene test van alle bewoners komt er niet opnieuw. Bedoeling is om alleen personen met mogelijke symptomen te testen.

Uniform

De bezoekregeling is aangepast, zodat ze uniform wordt in de drie woonzorgcentra. “Alle bezoeken zullen plaatsvinden in de cafetaria of polyvalente zaal van het woonzorgcentrum”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Daarvoor zijn vaste uren afgesproken en is reserveren verplicht. Er mag maximaal één bezoeker per bewoner gelijktijdig op bezoek komen. Die moet een mondmasker dragen. Een wandeling op het terrein is niet mogelijk, omdat het dan moeilijker is om de mondmaskers op te houden.”

“We blijven streven om het zo veilig mogelijk te houden voor de bewoners en het personeel”, benadrukt Roggeman. “Daarom blijven we iedereen vragen zijn verantwoordelijkheid te nemen en alle maatregelen na te leven. We blijven de situatie op de voet volgen. Het kan dus dat er verdere maatregelen volgen.”