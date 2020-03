Geen apotheek in oorlogsgebied, wel eentje in coronatijden: personeel achter glas en helm met scherm voor gezicht Nele Dooms

14u33 7 Dendermonde Neen bij COOP-apotheek in de Scheepswerfstraat in Baasrode denken ze niet dat ze midden een gevaarlijke oorlog zitten. De helmen met plexischerm die personeelsleden er dragen, moeten hen beschermen tegen het coronavirus. De apothekers en assistenten werken er om dezelfde reden ook achter een plexischerm. “Zo wapenen we ons tegen een onzichtbare vijand”, zegt apotheker Gerrit De Bleser.

Het zijn al helse dagen geweest in de Baasroodse apotheek COOP. Blijkt dat mensen niet alleen aan het hamsteren slaan in supermarkten, maar ook in apotheken. “Er is een stormloop op paracetamol, maar ook op handgels, thermometers, handschoenen, mondmaskers en ontsmetvloeistoffen”, getuigt De Bleser. “Om dat allemaal aan te kunnen, hebben we toch een vorm van rantsoenering ingevoerd. Iedereen moet wat redelijk blijven. Medicijnen moeten in de eerste plaats geraken bij wie ze echt nodig heeft. We doen daar dan ook een oproep toe.”

Risico minimaliseren

In alle drukte streven ze er in de COOP-apotheek naar om alle personeel te beschermen. Om in alle veiligheid patiënten te kunnen bedienen, zijn doorgedreven maatregelen genomen. Niet alleen wordt elke medewerker continu bevoorraad met een eigen desinfecterende handgel, iedereen kreeg ook een eigen helm met plexischerm. “Die dient om het risico op verspreiden of ontvangen van coronadruppels te minimaliseren”, zegt De Bleser. “Met dit scherm voor ons gezicht merken we eigenlijk pas echt hoeveel druppeltjes er rond vliegen als mensen praten. De schermen worden voortdurend schoongemaakt.”

Elke aflevertoog in de apotheek is bovendien voorzien van een plexischerm. Dat verhindert fysieke blootstelling van de medewerkers met mogelijk besmette coronapatiënten. “De maatregelen zijn echt niet overdreven”, klinkt het. “Dit is echt nodig, want wij hebben vaak de eerste contacten met patiënten, en tegelijk moeten we de medicatiebevoorrading en advies garanderen. Wij dienen de volksgezondheid”, zegt De Bleser. “Samen met de andere zorgverleners strijden wij als apothekers op de frontlinie van deze oorlog tegen het coronavirus. Maar dan moeten we er ook voor zorgen dat we zelf niet ziek worden.”