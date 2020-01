Gedichtendag ook in Oscar Romerocollege: Lander, Sid en Axelle winnen Oscar van de Poëzie Nele Dooms

30 januari 2020

Gedichtendag gaat ook in het Oscar Romerocollege van Dendermonde niet onopgemerkt voorbij. De school koppelt traditiegetrouw een gedichtenwedstrijd aan deze dag. Meer dan negenhonderd jongeren van de school schreven daarvoor een eigen gedicht. De teksten moesten allemaal draaien rond het thema ‘De Toekomst is Nu’. “De klimaatmarsen van vorig jaar hebben duidelijk hun sporen achtergelaten in de gedichten”, zegt coördinator van de wedstrijd Koen Van Cauwenberge. “In heel veel gedichten rijmt ‘klimaat’ helaas op ‘te laat’ en op ‘de wereld vergaat’. Een groot aantal leerlingen zien een naderende apocalyps vol natuurrampen, robots die hun werk zullen afnemen en een invasie van aliens. Maar als we het schrijftalent van vele jongeren zien, dan kan die toekomst toch niet zo slecht zijn.” Per graad werd een winnaar van de gedichtenwedstrijd verkozen. Lander Veldeman kreeg die eer voor de eerste graad, Sid Audenaert voor de tweede graad en Axelle Bal voor de derde graad.