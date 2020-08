Gedaan met rondslingerende mondmaskers: Eben komt met handige en creatieve oplossing Nele Dooms

06 augustus 2020

16u15 0 Dendermonde Eben Yehemdi (18) uit Dendermonde heeft een handige oplossing bedacht om rondslingerde mondmaskers te voorkomen. De jongedame werkte een systeem met koordjes uit zodat de mondmaskers wanneer ze over de mond zitten, aan de hals kunnen hangen. Meer nog, ze maakt er juweeltjes van.



De mondmaskers zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Op steeds meer plaatsen zijn ze verplichte kost. Maar dat zorgt tegelijk ook voor meer mondkapjes die overal rondslingeren. “Het is een ergernis” zegt Eben Yehemdi. “De mondmaskers worden vergeten of erger nog achteloos weggegooid. En een ander moet ze dan opruimen. Het zette me aan het denken om hier een oplossing voor te vinden.”

Het resultaat zijn “maskerkoordjes”. Door die aan de rekkertjes van de mondkapjes te bevestigen, kunnen de maskers rond de hals en op de borst hangen als het niet gebruikt worden. “Zo maakt het masker geen contact met andere voorwerpen zoals tafels en stoelen, want dat kan een infectiebron zijn”, zegt Eben.

De jongedame wilde van de maskerkoordjes niet alleen iets functioneels, maar ook iets moois maken. “Tijdens de lockdown ben ik zelf juwelen beginnen ontwerpen en maken”, vertelt ze. “Het was een leuke bezigheid. De ervaring die ik daarmee opdeed, komt nu handig van pas om ook de maskerkoordjes vorm te geven. Ook daar maak ik echt juweeltjes van. Ze kunnen volledig op maat gemaakt worden met bijvoorbeeld pareltjes of steentjes, of aangepast aan de outfit van wie het gaat dragen. Net als de juwelen, die ik toon op de Facebook-pagina Pjbracelet, kunnen de maskerkoordjes gekocht worden via de kapperszaak Modjoo van mijn mama.”