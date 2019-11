Gebruiker sterft op drugsfeestje: boezemvriend veroordeeld tot twee jaar cel Nele Dooms

05 november 2019

13u45 3 Dendermonde Giles B. (32) uit Melle is dinsdag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel. Hij stond terecht voor de onopzettelijke doding van zijn beste vriend, Bram L. uit Gent. Die overleed tijdens een drugsfeestje in Dendermonde aan een cocktail van cannabis, cocaïne en morfine.

De feiten speelden zich in de zomer 2014 af. Giles B. experimenteerde in die periode graag met harddrugs en medicatie. En dat deed hij het liefst in gezelschap van vrienden. Hij nodigde ze uit voor drugsfeestjes in de woning van een tante in Dendermonde. Die was net verhuisd naar een rusthuis en B. had daardoor de woning voor zich alleen. In juli 2014 was het Bram L. uit Gent die toezegde voor een avondje drugs en verdovende middelen gebruiken. De twee waren boezemvrienden sinds de middelbare school.

Dodelijke cocktail

De twee waren eerst naar Antwerpen gereden om een voorraad cocaïne en cannabis. Eens terug in de woning in Dendermonde, gebruikten ze beide drugs. Maar daar bovenop kwam ook nog een dosis morfine. Die had B. thuis liggen, als eerder voorgeschreven medicatie. Uiteindelijk kostte de cocktail Bram L. het leven.

Bram was mijn beste vriend. Ik zal hem voor altijd blijven missen Giles B., veroordeelde

Het was B. zelf geweest die die fatale avond zelf de hulpdiensten nog gebeld had, maar het mocht niet meer baten. Zijn vriend was op dat ogenblik al overleden. “Ik had Bram horen snurken terwijl hij in de zetel lag. Maar op een bepaald moment hoorde ik dat niet meer”, vertelde B. daar zelf over aan de rechtbank. “Ik voelde of hij nog polsslag had en dat was niet het geval. Ik heb dan direct de ambulance gebeld en de instructies om aan een reanimatie te beginnen via de telefoon opgevolgd. Bram was mijn beste vriend en ik zal hem voor altijd blijven missen.”

Even grote drugsgebruikers

Volgens zijn advocaat waren zowel B. als L. in die tijd even grote drugsgebruikers. “Giles heeft er bovendien alles aan gedaan om zijn vriend te redden”, klonk het. “Tot op heden draagt deze jongeman nog altijd de gevolgen van wat er toen gebeurd is. Het spijt hem vreselijk, maar we vinden het te ver gezocht om hem de schuld van de dood van zijn beste vriend te geven.”

Volgens het Openbaar Ministerie lag die schuld wel bij Giles B. Zo zou die te laat ingegrepen hebben om zijn vriend te kunnen redden. “En hij had de drugs wel ter beschikking gesteld die zijn vriend het leven kostten”, klonk het tijdens het proces. “Dat is onopzettelijke doding.”

Onvoorzichtig geweest

Volgens de moeder van slachtoffer Bram L. en haar advocaat had de morfine zomaar op tafel in de woning gelegen, zodat L. die gewoon kon nemen. Giles B. ontkent dat. “De lege verpakking alleen al moet toch genoeg geweest zijn voor Giles om door te hebben dat Bram die pillen genomen had”, zei de moeder. “Hij heeft daar niets mee gedaan en is minstens onvoorzichtig geweest. Ik begrijp wel dat hij misschien zelf te veel onder invloed was om dat te beseffen. Maar toch vinden we hem mee verantwoordelijk voor de dood van Bram.”

Giles blijkt zijn les ondertussen wel geleerd. Na de dood van zijn vriend, zocht hij meteen hulp om met zijn verslaving komaf te maken. Vandaag is hij van de drugsverslaving af. Enkel nog wat pillen tegen angstaanvallen liggen in zijn medicijnkastje thuis.