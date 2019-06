Gasthof Cardis, Orval-ambassadeur, onthult kunstwerk Nele Dooms

17 juni 2019

Wie restaurant Gasthof Cardis, aan de Voordenstaat in Denderbelle, bezoekt, kan er voortaan kennismaken met een bijzonder kunstwerk. Zaakvoerder Philip Van den Steen vroeg ontwerper Bram Buytaert uit Dendermonde, die ook wagens voor Katuit en decoratie voor het winkelcentrum ontwerpt, om een creatie te maken rond het bier Orval. Dat werd zopas, tijdens een Orval-evenement in de horecazaak, onthuld. “Gasthof Cardis is al zeventien jaar onafgebroken Orval-ambassadeur”, zegt Van den Steen. “Orval, de lekkere trappist uit de gouden vallei van de Gaume, richtte het ambassadeurschap in 2002 op en wij waren er als allereersten bij. Een sculptuur van de befaamde Orval-forel moet dat nu luister bij zetten. Het werk beeldt de vis met de gouden ring van Mathilde die hij volgens de legende opduikt uit. Voortaan kan niemand er omheen dat wij ambassadeur zijn van het bier. Daarvoor hebben we ook een grote vitrinekast geïnstalleerd, met allerlei verwijzingen naar Orval en attributen daarrond.” Het ambassadeurschap is een exclusief label, waarvan er wereldwijd 367 zijn. “Er zijn slechts vijftien ambassadeurs over die er sinds de oprichting in 2002 bij waren”, zegt Van den Steen trots. “Het is ook niet evident om dit te behouden, want elk jaar zijn er strenge controles op.”