Garageverkoop in wijk De Dammen Nele Dooms

29 mei 2019

09u10 0

Het wijkcomité uit de De Dammenlaan in Dendermonde organiseert op zaterdag 1 juni een garageverkoop. Dat is een jaarlijkse gewoonte. Ruim dertig gezinnen uit de wijk doen mee en zetten hun garage, voortuin of oprit open voor het grote publiek om er tweedehands spullen te koop aan te bieden. De garageverkoop start om 9 uur en duurt tot 16 uur. Met het initiatief wil het wijkcomité bewoners en bezoekers ook de kans geven een gezellige babbel met elkaar aan te knopen. Wie in De Dammenlaan en Pieter Goruslaan woont en ook wil meedoen, kan nog inschrijven via erikvanacker@skynet.be of de Facebookpagina van De Dammen.