Frituuruitbaters starten met online bestellingen van frietjes Koen Baten

16 augustus 2019

11u09 0 Dendermonde Michelle Brion en Steve Claus, frituuruitbaters van ‘t Pleintje aan de Pijnderslaan in Dendermonde zijn sinds vorige week gestart met online bestellingen voor frieten. Klanten kunnen hun bestelling online ingeven en het ticket komt dan binnen bij de frituur. “Wanneer we aan de bestelling beginnen, sturen we een sms dat ze mogen vertrekken om hun bestelling te komen halen", aldus Michelle en Steve.

Het koppel is zes jaar geleden begonnen met het uitbaten van de frituur aan de Pijnderslaan. Sindsdien proberen ze regelmatig iets nieuws en voorzien ze ook regelmatig nieuwe gerechten. “Dit keer zijn we met een website in zee gegaan die het mogelijk maakt om online je frieten te bestellen”, klinkt het. “In de regio zijn er op dit moment nog niet zoveel. Je moet al naar Sint-Niklaas om hetzelfde systeem te vinden, maar ik geloof wel in het systeem", klinkt het. Via de website frietjesonline.be kan je surfen naar de frituur van jou keuze en de bestelling doorgeven. Daarna komt er een kassaticket toe in de frituur en kunnen ze de bestelling toevoegen aan de lijst. “Een mail en een sms verwittigd nadien de klant wanneer we aan de bestelling begonnen zijn, en dan vragen we om meteen te vertrekken", klinkt het.

Een van de redenen waarom het koppel met dit systeem is begonnen is omdat ze nogal afgelegen zitten en een beetje buiten het centrum. “Op deze manier kunnen we misschien nieuwe klanten aantrekken en het gemakkelijker maken voor hen", aldus Michelle.

Het koppel heeft de microbe van thuis uit meegekregen. “Allebei onze familieleden hielden een frituur open en wij doen dit met veel passie. We proberen, in deze digitale tijden ook vernieuwend te zijn", klinkt het. In de toekomst zouden Michelle en Steve ook nog andere zaken willen uitproberen. “We sluiten niet uit dat we in de toekomst ook leveringen aan huis zullen doen, maar voorlopig beginnen we met dit systeem goed uit te werken", klinkt het.