Freddy en Julienne zijn gouden paar Nele Dooms

12 juni 2019

Freddy Peleman en Julienne Van Boterdael uit Baasrode zijn een gouden paar. Ze vieren hun vijftigjarig huwelijksjubileum. De twee kregen één zoon. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen. Freddy werkte vroeger in de Radiatoren Euro Cooler in Buggenhout. Julienne had een job in schoenfabriek Prabel in Buggenhout. De vrije tijd besteedt Freddy aan vissen. Liefst van al gaan de twee op stap met de kleinkinderen. Klinken op het jubileum gebeurde met familie en vrienden in feestzaal Hof ter Velden in Baasrode.