Fré brengt samen met Pirana Vlaamse showbizz in 150 cartoons: “Grote eer dat ik dit met mijn grote voorbeeld kon doen vlak voor hij stierf” Nele Dooms

09 juni 2020

12u17 0 Dendermonde Frederik Pas uit Dendermonde, in de cartoonwereld gekend als Fré, heeft een nieuw boek uit. Daarvoor werkte hij samen met cartoonist Pirana uit Zele, die jammer genoeg net voor de uitgave van het boek overleed. De samenwerking bracht Fré voor één keer ver weg van de politiek waar hij doorgaans cartoons rond tekent. “Inspiratie komt deze keer uit de Vlaamse showbizz”, zegt hij. “Het was een eer om met Pirana te mogen samenwerken. We voelden elkaar aan als gelijkgestemde zielen.”

In het dagelijkse leven is Frederik Pas jurist, maar tekenen heeft er van kleinsbeen af ingezeten. “Ik zat in mijn jeugd altijd te tekenen, ook tijdens de lessen op school”, vertelt hij. “Een goede leraar was voor mij iemand die mijn cartoons wist te waarderen in plaats van er zich boos om te maken. Toen ik naar de universiteit in Leuven rechten ging studeren, bleef ik ook tekenen. Mijn cartoons haalden zelfs het studentenblad ‘Ons Leven’, waar Bart De Wever indertijd eindredacteur van dienst was. Eén van die tekeningen zorgde er zelfs voor dat het blad ineens zijn subsidie verloor. Dat deed me beseffen dat ik met humor en cartoons wel een straf wapen in handen had.”

Veel mensen verwarren de cartoonist Fré met de echte persoon Frederik. Terwijl dat eigenlijk twee verschillende personages zijn. T Frederik Pas

Ondertussen verschenen van Fré een vijftal boeken vol cartoons. Inspiratiebron was steevast de politiek. “Dat is ook wat ik het meest volg via radio, televisie en kranten. Het interesseert me gewoon heel erg”, zegt Pas. “Als ik aan de tekentafel ga zitten voor een cartoon, word ik een ander mens. Veel mensen verwarren de cartoonist Fré met de echte persoon Frederik. Terwijl dat eigenlijk twee verschillende personages zijn. Tekenen is een uitlaatklep. Ik heb ontdekt dat dit met cartoonist Pirana eigenlijk ook zo was. Geen van ons beide doet of deed dit om den brode en dat geeft een ongelooflijke vrijheid.”

De twee cartoonisten werden een tijd geleden vrienden. Pirana had een tentoonstelling bezocht in het Dendermondse stadhuis met cartoons die Fré maakte rond de Dendermondse politiek. “De man was één van mijn grote voorbeelden”, vertelt Pas. “Ik was dan ook heel opgezet dat hij een kijkje kwam nemen. Ik bewonderde Pirana heel erg, maar er ontstond ook een vriendschap. Toch bleef ik lang denken dat samen een project opzetten te hoog gegrepen was. Tot ik toch voorzichtig eens polste om een gemeenschappelijke tentoonstelling te houden. Pirana kwam toen af met het idee om er direct een boek van te maken. Mijn geluk kon niet op.”

In de Vlaamse muziek vonden Pirana en ik een gemeenschappelijke interesse. Ik teken mijn cartoons altijd met schlagermuziek op de achtergrond. Frederik Pas

Al moest Frederik er wel zijn gebruikelijke pad van de politiek voor verlaten. “Pirana had daar totaal niets mee”, zegt hij. “In de Vlaamse muziek vonden we wel een gemeenschappelijke interesse. Ik teken mijn cartoons bijvoorbeeld altijd met schlagermuziek op de achtergrond. Toen we met elkaar hadden afgesproken hierrond iets te doen, belde ik Pirana de dag nadien trots dat ik al 25 ideeën had. Hij antwoordde dat hij er al 27 had. Het zat dus meteen goed.”

Het boek kreeg vrij snel vorm. In totaal werden 150 zwart-wit cartoons van zowel Fré als Pirana opgenomen. Urbanus werd bereid gevonden een voorwoord te schrijven. “Zowat alle Vlaamse artiesten passeren op één of andere manier de revue, van Will Tura, de Romeo’s en Christoff, over Natalia, Rocco Granata en Wendy Van Wanten tot Bart Peeters, Laura Lynn en Alex Callier. Al de tekeningen zijn zeker niet met een kwaad hart gemaakt en niet bedoeld om te kwetsen.”

Fré is blij dat hij dit project nog met Pirana kon doen. De strijd tegen kanker verloor de bekende cartoonist vrij snel en hij overleed vlak voor het boek in druk ging. “Als hij niet ziek was geworden, hadden er ongetwijfeld nog meer gemeenschappelijke projecten gevolgd”, weet Fré. “Maar ik ben al fier dat dit boek er is. Het grootste compliment dat Pirana me gaf was dat hij samen een boek uitbrengen niet met zomaar andere cartoonisten zou doen, maar met mij wel. Daar ben ik ongelooflijk trots op.”

“Het Slagerfestival” van Fré en Pirana bundelt “de kleurrijke geschiedenis van de Vlaamse Showbizz” en kost 15 euro. Bestellen kan via Standaard Boekhandel of Uitgeverij Adhemar.