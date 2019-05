Fototentoonstelling over religies in Evangeliekerk Nele Dooms

28 mei 2019

De Evangeliekerk van Dendermonde biedt tien dagen lang plaats aan een fototentoonstelling. De expo toont tal van foto’s die ingestuurd werden in het kader van een fotowedstrijd rond de “Wereldweek voor Interlevensbeschouwelijke Harmonie”. Deelnemers maakten beelden over wat bidden voor hen betekent. Tal van mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen stuurden daarvoor beelden in. Voor de tentoonstelling “In Gebed” werkt de Evangeliekerk samen met inTOUCH. Bij elk van de afbeeldingen hoort een kleine beschrijving, opgesteld door de fotografen, over wat de beelden voor hen oproepen. De tentoonstelling is te bezoeken van zaterdag 1 juni tot en met 10 juni. Bezoekers zijn elke zaterdag en zondag welkom van 14 tot 17 uur, en ook op woensdag 5 juni en Pinkstermaandag 10 juni. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Evangeliekerk, op de hoek van de Oude Vest met de Lindanusstraat. Info: pchsmits@gmail.com of 0470/54.19.59.