Fotografische Kring pakt uit met 72ste Fotosalon Nele Dooms

13 oktober 2020

15u32 1 Dendermonde De Fotografische Kring van Dendermonde is toe aan een nieuw Regionaal Fotosalon. Dat is de 72ste ondertussen.

Met het jaarlijkse Fotosalon heeft de Fotografische Kring de oudste culturele manifestatie van Dendermonde in handen. “Daar zijn we natuurlijk bijzonder trots op”, zegt voorzitter Marc Michem. “Traditioneel vindt ons fotosalon plaats naar aanleiding van het jaarmarktweekend in Dendermonde. Dat kan nu niet plaatsvinden wegens de coronacrisis, maar onze fototentoonstelling kreeg wel de goedkeuring.”

Leden van de Fotografische Kring tonen tijdens de expo hun mooiste werken. De tentoonstelling is te bezoeken van zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober. Geïnteresseerden kunnen terecht in zaal ‘t Sestich boven de bibliotheek, aan de Kerkstraat 111 in Dendermonde. Het salon is op zaterdag, zondag en maandag open van 10 tot 18 uur. Op de andere weekdagen is dat van 13 tot 18 uur.