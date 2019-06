FOTOALBUM: De zomer op zijn warmst, dat vraagt om verkoeling Nele Dooms

30 juni 2019

De ene zomerse en snikhete dag, na de andere. De zomer is momenteel op zijn warmst en dat doet velen naar verkoeling snakken. Ook in Dendermonde vindt iedereen wel zijn eigen manier om verfrissing te vinden. Kinderen spelen waterspelletjes en smullen van ijsjes. Jongeren picknicken in de schaduw van de grote bomen aan de Brusselse Forten. Anderen peddelen op het water van de Oude Dender. En de hitte maakt zelfs dat sommigen het zwemverbod in openbare wateren in Dendermonde toch aan hun laars lappen. Het levert leuke plaatjes op. Genieten jullie mee? Of gaan jullie zelf op zoek naar verkoeling?