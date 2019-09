FOTOALBUM: Boulevart betovert met circus en straattheater Nele Dooms

22 september 2019

Magie en acrobatie op zaterdagavond op de Grote Markt en een heel stadscentrum op stelten met circusacts en straattheater op zondag. Het jaarlijkse festival Boulevart in Dendermonde wist ook deze keer duizenden te betoveren. “Het is duidelijk dat dit circus- en straattheaterfestival, in combinatie met autovrije zondag, niet meer wet te denken is uit de Dendermondse cultuurkalender”, zegt Lieve Van Cauwenberge van Cultuurcentrum Beglica. “Dankzij medewerking van tal van stadsdiensten, verenigingen en vrijwilligers trekken we met een knal het nieuwe culturele jaar in de Ros Beiaardstad op gang. Leuk is dat we telkens aan bezoekers blijven winnen.” Na een picknick aan het Sas palmden artiesten, muzikanten, animatoren, eetkraampjes en koopstandjes van plaatselijke handelaars de binnenstad in. Dat enkele artiesten op het laatste moment hadden moeten afbellen wegens blessures, kon de pret toch niet bederven. Zo werd het stadscentrum één groot openluchttheater.