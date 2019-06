FOTO. Brandweer opent zijn deuren met tal van demonstraties Koen Baten

09 juni 2019

16u57 0

Op de Oude Vest in Dendermonde heeft de brandweer dit weekend opnieuw zijn deuren geopend. Naar jaarlijkse traditie houdt de Dendermondse afdeling zijn opendeurdag in juni. Iedereen was welkom om een kijkje te komen nemen naar de brandweerwagens en tal van demonstraties van de brandweer. De kinderen zelf konden met een brandslang spuiten.

Binnen in het gebouw werd er een grote barbecue gehouden voor de hongerige magen te vullen. De hevige wind en regenvlagen hielden de brandweer niet tegen om toch een geslaagde opendeurdag te kunnen houden.