FOTO-ALBUM: Voor het eerst ook G-sporters tijdens Flanders Open Rugby Nele Dooms

08 juni 2019

19u18 0

De Dendermonde Rugby Club mag er dan al jaren een traditie op na houden om om tijdens het Pinksterweekend teams van over de hele wereld in Sint-Gillis-Dendermonde te verzamelen om wedstrijden te spelen tijdens de Flanders Open Rugby, dit jaar staat toch ook weer een primeur op het programma. Voor het eerst vindt ook een competitie voor G-sporters, rugbyspelers met een beperking, plaats. Dat heet “Mixar Rugby”. “Mixar staat voor Mixed Ability Rugby for All”, zegt verantwoordelijke Michel De Baets. “Een ploeg bestaat uit een mix van spelers zonder en met beperking. Dat geeft een fantastisch resultaat. In oktober 2018 startten de eerste trainingen en volgden vrij snel de eerste wedstrijden op maat. De teamleden bleven vervolgens hard werken om er ook op de Flanders Open Rugby te kunnen staan. Het is voor hen een droom die werkelijkheid wordt.” De Flanders Barbarians nemen het op tegen 3 andere Mixar-teams uit Ierland, Italië en Engeland. Naast spannende momenten, tonen van groot engagement en blijken van sportieve teamgeest, leveren de wedstrijden ook vertederende plaatjes op. Een verademing af en toe tussen de harde rugbycompetitie en het muziekgeweld van het festival tijdens de FOR. De Flanders Open Rugby loopt nog tot zondagavond.