Foorwagens trekken in karavaan over grondgebied: verkeershinder verwacht Nele Dooms

19 augustus 2020

16u56 3 Dendermonde Ook Dendermonde krijgt op donderdag 20 augustus een karavaan van foorwagens over haar grondgebied. Dat kan enige verkeershinder met zich meebrengen.

Tussen de 80 en 150 kermisreizigers zullen tussen 11.30 en 12.30 uur door de provincie Oost-Vlaanderen rijden. Ze doen dit om aandacht te vragen voor hun sector in het kader van de maatregelen rond kermissen naar aanleiding van de coronacrisis.

De karavaan komt Dendermonde binnen via Gijzegem en zal vervolgens via de Steenweg naar Oudegem, Ouburg, Oudegemsebaan en Steenweg van Aalst rijden om vervolgens langs de rotonde de weg te vervolgen via de Gentsesteenweg, de Noordlaan en de Mechelsesteenweg. Over de N41 rijden de foorkramers door naar Hamme. De lokale politie zal de doortocht begeleiden. “We verwachten dat de doortocht 30 minuten zal duren en vragen aan iedereen om voldoende geduld en begrip voor deze actie”, klinkt het daar.

