Foodtrucks vatten post in William Bruynincxpark voor HAP Nele Dooms

04 september 2019

Het HAP Foodtruckfestival zal dit weekend opnieuw haar tenten opslaan in Dendermonde. Het William Bruynincxpark, vlakbij het station van Dendermonde, wordt decor voor gezellige zithoekjes, picknickdekens, betoverende lichtjes en vooral een 25-tal foodtrucks. Voor de kleinste bezoekers is er kinderanimatie voorzien. Het foodtruckfestival HAP vindt plaats op vrijdag 6 september, van 16 tot 24 uur, op zaterdag 7 september, van 12 tot 24 uur, en op zondag 8 september, van 12 tot 22 uur. Liefhebbers kunnen in dit openlucht restaurant terecht voor lekker eten en goede wijnen in een gezellige setting. Akoestische muzikanten en vintage dj’s zorgen voor extra sfeer. Iedereen is welkom. Info: http://hapfestival.be.