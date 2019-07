Foodtrucks vatten opnieuw post op Heldenplein tijdens BOEF! Nele Dooms

01 juli 2019

10u27 33 Dendermonde Ook deze zomervakantie wordt in Dendermonde ingezet met een foodtruckfestival. Dat draagt de naam BOEF!. Tal van foodtrucks zorgen het komende weekend voor allerlei lekkers op het Heldenplein in hartje stad.

Het is ondertussen de vierde keer dat er een groot foodtruckfestival plaatsvindt in het centrum van Dendermonde. Op zaterdag 6 en zondag 7 juli brengt de vzw City Sounds tal van foodtrucks samen in een gezellige setting, met live muziek, kinderanimatie en frisse zomerse drankjes. De vzw werkt hiervoor samen met Jeugdhuis Zenith en de stad Dendermonde. BOEF! is telkens een groot succes. De vorige editie lokte meer dan 3.000 bezoekers.

Op het Heldenplein zal er dit jaar ook weer te genieten zijn van een rijk en uniek aanbod, dat naast meer klassieke hapjes ook vegetarische gerechten, wereldkeuken en zuiderse specialiteiten bevat. “We gaan volop voor diversiteit en gezelligheid”, zegt mede-organisator Michael Goossens. “Geen enkel kraampje verkoopt hetzelfde. We willen mensen culinair verrassen en laten ontdekken. We opteren dan ook voor kleinere gerechten aan een democratische prijs. Zo kunnen mensen aan de diverse standjes proeven zonder veel geld kwijt te zijn.”

BOEF! is te bezoeken op zaterdag van 11 tot 23 uur en op zondag van 11 tot 21 uur.